Horecký: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľom v okresoch

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstaví nový štátny vzdelávací program osobne riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 79 stretnutí. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Autori nového kurikula a zástupcovia rezortu školstva predstavia najzásadnejšie zmeny kurikulárnej reformy a proces postupného zavádzania zmien. Pozvánku na osobnú prezentáciu dostali všetky základné školy.



SR schválením nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy splnila dôležitý míľnik plánu obnovy. "Ukončili sme náročný proces tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu v odborných autorských tímoch, čím sme dosiahli dôležitý míľnik na ceste k novej podobe vzdelávania v základných školách. S prvými 40 školami nastupujeme na cestu zavádzania zmien priamo do škôl a do tried. Na začiatku tejto cesty ponúkame riaditeľom a učiteľom základných škôl možnosť bližšie spoznať novú kvalitu vzdelávacích štandardov na osobných stretnutiach," povedal dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.



Osobné stretnutia sa uskutočnia formou infoseminárov, ktoré budú zamerané na oboznámenie zástupcov učiteľských zborov škôl s piliermi nového vzdelávacieho programu. Cieľom osobných stretnutí je na konkrétnych ukážkach priblížiť zmeny v novom štátnom vzdelávacom programe s priamou väzbou na vzdelávacie štandardy a zároveň predstaviť plán postupného zavádzania nového kurikula s podporou pre školy.



Jednotlivé semináre organizačne zastrešujú krajské pracoviská Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Na stretnutiach v regiónoch budú prítomní členovia kurikulárnych komisií zodpovedných za prípravu reformy. "Potrebujeme sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať," povedal riaditeľ odboru kurikula a inovácií rezortu školstva Martin Kríž.



Prvých 40 škôl začne zavádzať nový štátny vzdelávací program v experimentálnom overovaní v školskom roku 2023/2024. V ďalších dvoch rokoch prechodného obdobia sa postupne zapoja aj ďalšie školy. Nové kurikulum bude pre všetky školy platné od školského roka 2026/2027.