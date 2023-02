Horecký zrušil tohtoročné externé testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Bratislava 1. februára (TASR) - Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký zrušil tohtoročné externé testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl. To sa malo pôvodne uskutočniť v stredu 17. mája. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, ktoré v stredu zverejnili na webe rezortu školstva.



Dôvodom zrušenia tohtoročného Testovania 5 sú opatrenia, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, čím došlo k výraznému zásahu do školského vyučovania v školách. "Opatrenia na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19 viedli predovšetkým k prechodu na dištančné vzdelávanie, čo mohlo v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania v závislosti od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov," uvádza sa v rozhodnutí. Zároveň v súvislosti s postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi.



Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň základných škôl. Zároveň overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť a poskytnúť školám či širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní vyučovania. "Za uvedených okolností nie je možné plnohodnotne naplniť vyššie uvedené ciele Testovania 5, čo znamená, že jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 ruší," dodáva sa v rozhodnutí.



Testovanie žiakov piateho ročníka bolo pôvodne naplánované na 17. mája, vyplýva to zo sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočniť sa malo vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským).



Naposledy sa Testovanie 5 zrušilo v roku 2021, dôvodom bola pandémia ochorenia COVID-19. Vlani sa testovanie uskutočnilo.