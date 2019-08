NA TRATI HOREL VLAK: Dopravu medzi Vajnormi a Vinohradmi už obnovili

Cestujúcich za asistencie hasičov presunuli do stanice Vinohrady.

Bratislava 8. augusta (TASR) -Železničná doprava medzi stanicami Bratislava-Vajnory a Bratislava-Vinohrady je po požiari rušňa opäť obnovená. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti. Cestujúci však musia počítať s meškaním niektorých vlakov z Bratislavy od 73 do 144 minút.



Vlaková doprava medzi Vajnormi a Vinohradmi v Bratislave bola vo štvrtok prerušená. Na trati totiž horel rušeň. Vlak smeroval do bratislavskej Hlavnej stanice. Cestujúcich sa za asistencie hasičov presunuli do stanice Vinohrady. Pre požiar rušňa a prerušenie dopravy meškali aj medzinárodné vlaky.