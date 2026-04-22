< sekcia Slovensko
Horkýže Slíže chystajú po piatich rokoch nový album a ohlasujú turné
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenská kultová kapela Horkýže Slíže prichádza s dlhoočakávanými novinkami. Po piatich rokoch od posledného albumu majú pre fanúšikov nové správy, chystajú nový album, ktorý pokrstia na vlastnom festivale Slížovica a následne vyrazia na veľké slovenské turné. Fanúšikovia sa môžu tešiť na nové skladby, typický humor, ale aj koncertnú šou s výraznou produkciou, svetlami a nečakanými momentmi priamo na pódiu. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Kapela v zložení Peter Hrivňák (spev), Mário Sabo (gitara), Juraj Štefánik (gitara), Marek Viršík (bicie) a Veronika Smetanová (basgitara) nahráva nový album v Štitároch pri Nitre pod taktovkou osvedčeného tímu. Legendárna skupina očakáva, že finálna verzia albumu bude pripravená na prelome apríla a mája. Vydanie aj krst plánujú symbolicky doma - na festivale Slížovica 28. augusta v Nitre. „Tento album sme robili takým retro systémom - stretávali sme sa na skúškach a nosili nápady priamo do skúšobne. Určite sa to na skladbách odrazilo,“ zhodujú sa členovia kapely.
Po krste albumu sa kapela vydá na novembrové turné, ktoré prinesie nielen nové skladby, ale aj veľkú koncertnú produkciu. Nebudú chýbať ani všetky megahity kapely, ktoré si fanúšikovia spievajú už takmer 35 rokov. Ako hosťa si Slíže na turné vybrali kapelu Smola a Hrušky, ktorá pochádza zo Spišskej Novej Vsi.
„Kapela Smola a Hrušky pre nás spadá do kategórie ‚normálnych‘ kapiel, s ktorými sa dá v pohode fungovať a komunikovať. A to sa moc cení, aj preto to bola naša prvá voľba. Na turné určite niečo spoločné spískame. Necháme to na spontánne nápady, vtedy to u nás funguje najlepšie,“ dodáva Marek Viršík.
Čarovné turné Horkýže Slíže 2026 začnú 12. novembra v Košiciach (Spoločenský pavilón), pokračovať budú 20. novembra v Žiline (Event House), 21. novembra v Banskej Bystrici (Ministry of Fun) a ukončia 27. novembra v Bratislave (Peugeot aréna).
