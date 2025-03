Horkýže Slíže prekvapili fanúšikov vlastnou značkou rumu

Bratislava 4. marca (TASR) - Legendárna slovenská kapela Horkýže Slíže patrí už desiatky rokov k mimoriadnym formáciám na domácej a českej hudobnej scéne. Popularitu si udržiava jednak hudobnou produkciou, ale aj rôznymi nehudobnými aktivitami. Teraz si pre svojich fanúšikov pripravila poriadne silné prekvapenie. Od 3. marca prichádza na trh ich vlastný rum - Ritero Xaperle. TASR informovala PR manažérka kapely Sisa Rákociová.



"Chceli sme vytvoriť rum, ktorý bude mať ten správny šmrnc - aby si ho ľudia mohli vychutnať s kamarátmi a spoločne si ho užívať. Tak vznikol Ritero Xaperle, ktorý je presne taký ako naše koncerty - divoký, nezabudnuteľný a poriadne naložený," hovorí Kuko, spevák Slížov.



Myšlienka vlastného rumu sa zrodila pred necelým rokom, no cesta k dokonalej chuti nebola jednoduchá. Kapela precestovala stovky kilometrov - ochutnávali, porovnávali a ladili chute. Nakoniec sa vybrala tá pravá kombinácia - prémiové rumy z Dominikánskej republiky, ktoré prinášajú plnosť, hĺbku a nezameniteľný charakter. Aby boli pri celom procese, vydali sa až do Dánska, kde ich rum prechádzal finálnou prípravou.



Fanúšikovia kapely vedia, že Ritero Xaperle nie je len náhodný názov, je to titul albumu Ritero Xaperle Bax z roku 2004, na ktorom sa nachádzajú hity ako A ja sprostá, Shanghai Cola či Náboženské zvyky.



"Keď sme hľadali názov, prišlo nám to úplne prirodzené - Ritero Xaperle už raz zabavil Slovensko a teraz to urobí znovu. Je to meno, ktoré je pre kapelu ikonické, plné energie a zábavy," dodávajú hudobníci.



Intro albumu je citáciou zo známeho česko-slovenského rozprávkového filmu Dívka na koštěti (1971). V intre sa konkrétne nachádza pasáž, v ktorej zaznie zaklínadlo Ritero Xaperle Bax, premieňajúce postavy vo filme na iné osoby.