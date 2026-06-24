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Horníková: Kurikulárna reforma prináša dôraz na formatívne hodnotenie
Nemyslí si, že známky by mali úplne zmiznúť.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Kurikulárna reforma prináša výraznejší dôraz na formatívne hodnotenie, teda priebežnú spätnú väzbu, ktorá podporuje učenie a osobný pokrok žiaka. Nové kurikulum je postavené na rozvoji kompetencií, kritického myslenia, tvorivosti či spolupráce. Ak sa majú tieto oblasti rozvíjať, je treba ich vedieť aj primerane hodnotiť. Pre TASR to skonštatovala prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková.
„Odborníci dlhodobo upozorňujú, že hodnotenie musí byť v súlade s cieľmi vzdelávania - ak sa mení spôsob učenia, musí sa meniť aj spôsob hodnotenia,“ apelovala. Výhodou formatívneho hodnotenia je, že žiak dostáva konkrétnu spätnú väzbu, učí sa reflektovať vlastné učenie, stanovovať si ciele a vnímať svoj pokrok. „Takéto hodnotenie zároveň znižuje stres a tlak spojený s jednorazovým skúšaním a podporuje vnútornú motiváciu žiakov,“ doplnila Horníková.
Nemyslí si, že známky by mali úplne zmiznúť. Za dôležité považuje, aby neboli jediným nástrojom hodnotenia. Podotkla, že v mnohých situáciách rodičia aj žiaci potrebujú zrozumiteľnú informáciu o dosiahnutej úrovni. Oveľa väčší význam však má podľa nej vysvetlenie, čo sa za touto úrovňou skrýva a ako môže žiak napredovať ďalej.
Pokiaľ ide o prax v školách zapojených do kurikulárnej reformy, združenie zatiaľ nevidí jednoznačný presun k čisto slovnému hodnoteniu. Skôr podľa Horníkovej dominuje kombinácia klasifikácie a formatívnych prvkov, teda známok doplnených o slovnú spätnú väzbu, sebahodnotenie žiakov, hodnotenie projektov či portfólií. „Mnohé školy experimentujú so slovným hodnotením najmä na prvom stupni, no úplné opustenie známok zatiaľ nie je bežné. Reforma skôr smeruje k tomu, aby bolo hodnotenie komplexnejšie, individuálnejšie a viac zamerané na pokrok každého žiaka než na porovnávanie detí medzi sebou,“ dodala Horníková pre TASR.
Koniec školského roka môže byť pre mnohé deti a mladých náročným obdobím. To v súvislosti s blížiacim sa odovzdávaním vysvedčení. Komisár pre deti Jozef Mikloško apeloval na rodičov, aby svoje deti netrestali za známky fyzicky ani psychicky. Ako uviedol pre TASR, ignorovanie, tichá domácnosť, dramatické zákazy, krik či výčitky prehĺbia priepasť medzi rodičom a dieťaťom a nič nevyriešia.
Nový štátny vzdelávací program bude od školského roka 2026/2027 povinný pre všetky základné školy počnúc prvým ročníkom. Takzvaná kurikulárna reforma sa zavádza postupne a v súčasnosti učí po novom už približne polovica škôl. Reforma je najmä o zmene spôsobu výučby. Jej cieľom je rozvíjať zručnosti žiakov a viesť ich k porozumeniu učivu.
„Odborníci dlhodobo upozorňujú, že hodnotenie musí byť v súlade s cieľmi vzdelávania - ak sa mení spôsob učenia, musí sa meniť aj spôsob hodnotenia,“ apelovala. Výhodou formatívneho hodnotenia je, že žiak dostáva konkrétnu spätnú väzbu, učí sa reflektovať vlastné učenie, stanovovať si ciele a vnímať svoj pokrok. „Takéto hodnotenie zároveň znižuje stres a tlak spojený s jednorazovým skúšaním a podporuje vnútornú motiváciu žiakov,“ doplnila Horníková.
Nemyslí si, že známky by mali úplne zmiznúť. Za dôležité považuje, aby neboli jediným nástrojom hodnotenia. Podotkla, že v mnohých situáciách rodičia aj žiaci potrebujú zrozumiteľnú informáciu o dosiahnutej úrovni. Oveľa väčší význam však má podľa nej vysvetlenie, čo sa za touto úrovňou skrýva a ako môže žiak napredovať ďalej.
Pokiaľ ide o prax v školách zapojených do kurikulárnej reformy, združenie zatiaľ nevidí jednoznačný presun k čisto slovnému hodnoteniu. Skôr podľa Horníkovej dominuje kombinácia klasifikácie a formatívnych prvkov, teda známok doplnených o slovnú spätnú väzbu, sebahodnotenie žiakov, hodnotenie projektov či portfólií. „Mnohé školy experimentujú so slovným hodnotením najmä na prvom stupni, no úplné opustenie známok zatiaľ nie je bežné. Reforma skôr smeruje k tomu, aby bolo hodnotenie komplexnejšie, individuálnejšie a viac zamerané na pokrok každého žiaka než na porovnávanie detí medzi sebou,“ dodala Horníková pre TASR.
Koniec školského roka môže byť pre mnohé deti a mladých náročným obdobím. To v súvislosti s blížiacim sa odovzdávaním vysvedčení. Komisár pre deti Jozef Mikloško apeloval na rodičov, aby svoje deti netrestali za známky fyzicky ani psychicky. Ako uviedol pre TASR, ignorovanie, tichá domácnosť, dramatické zákazy, krik či výčitky prehĺbia priepasť medzi rodičom a dieťaťom a nič nevyriešia.
Nový štátny vzdelávací program bude od školského roka 2026/2027 povinný pre všetky základné školy počnúc prvým ročníkom. Takzvaná kurikulárna reforma sa zavádza postupne a v súčasnosti učí po novom už približne polovica škôl. Reforma je najmä o zmene spôsobu výučby. Jej cieľom je rozvíjať zručnosti žiakov a viesť ich k porozumeniu učivu.