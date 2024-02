Horníková: Pri zavádzaní zmien v škole je kľúčové postavenie riaditeľa

Bratislava 20. februára (TASR) - Pri zavádzaní zmien v škole je kľúčové postavenie riaditeľa školy, potrebujú nové nástroje riadenia. Uviedla to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZSŠ) Eva Horníková v reakcii na závery školských inšpektorov, ktorí kontrolovali úroveň zmien na základných školách (ZŠ). Podotkla tiež, že spúšťajú online platformu najmä pre riaditeľov.



"Pri zavádzaní zmien v škole je kľúčové nastavenie a postavenie riaditeľa školy. Ten spoločne s kolegami vytvára smerovanie a koncepciu rozvoja školy, kde kurikulárne zmeny musia byť jasne pomenované. Ak on sám nevie, čo a ako má zmeniť, budú to opäť len malé kozmetické úpravy školského vzdelávacieho programu," zdôraznila Horníková.



Ako poznamenala, riaditelia škôl potrebujú nástroje, ktoré budú využívať pri zavádzaní zmien. "ZZSŠ a nezisková organizácia EDULAB spúšťajú v týchto dňoch projekt pre riaditeľov škôl Mapa školského know-how, ktorý je priestorom na zdieľanie manažérskych skúseností a zručností," uviedla Horníková s tým, že online platforma zároveň pomôže vzdelávať sa aj učiteľom.



Prezidentka ZZŠS je presvedčená, že riaditelia škôl sú rovnako manažérmi ako riaditelia podnikov a firiem. Musia podľa nej jasne vedieť pomenovať silné a slabé stránky školy, či jasne určiť víziu a priority svojej školy. Rovnako by si tiež riaditeľ mal vybudovať podporný tím kolegov, ktorý mu pomôže napĺňať ciele vzdelávania.



"Nové predmety, vyučovanie v blokoch, medzipredmetové vyučovanie, spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny, podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov svojej školy, to je len niekoľko oblastí, ktoré manažuje každý riaditeľ," dodala.



Ani polovica riaditeľov nemá v pláne definovať si novú víziu a ciele vzdelávania. Upozornila na to Štátna školská inšpekcia po kontrole na ZŠ. Od školského roka 2026/2027 má byť pritom nové kurikulum povinné pre všetky ZŠ na Slovensku.