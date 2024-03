Horníková: Súčasné Testovanie 9 nie je dostatočné, treba ho rozšíriť

Bratislava 22. marca (TASR) - Súčasné Testovanie 9 nie je dostatočné. Treba ho rozšíriť o všeobecnovzdelávacie predpoklady. Myslí si to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Poukázala aj na to, že testovanie len raz za deväť rokov nie je dostačujúce.



"Navrhovala by som monitorovať nielen vedomosti z predmetov, ako sú matematika, slovenský, respektíve materinský jazyk, ale aj všeobecnovzdelávacie predpoklady. Tieto informácie by rodičom, učiteľom aj žiakom dali hodnotnú spätnú väzbu," poznamenala.



Horníková takisto skonštatovala, že nestačí testovanie len raz za deväť rokov. "My musíme naučiť žiakov odbúrať strach. Cieľom testovania by nemalo byť žiakom ukázať, čo nevedia, ale to, čo sa naučili. Testovať žiakov priebežne počas deviatich rokov, či už v treťom, piatom a potom v deviatom ročníku, v cykloch alebo mimo nich, je podľa môjho názoru dôležité," uviedla.



Testy by podľa jej slov mali byť pripravené pre všetky školy tak, aby sa mohli navzájom objektívne porovnávať. "Momentálne porovnávanie úrovne slovenských škôl vyvoláva vlnu nevôle medzi riaditeľmi, lebo nemeria vstupy, ale len výstupy, čo nie je objektívne hodnotenie úrovne kvality škôl," dodala. V rámci testovania je podľa nej dôležité, aby aj integrovaní žiaci našli svoje úspechy.