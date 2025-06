Horníková: Tento školský rok riešil bezpečnosť a maturitu z matematiky

Bratislava 28. júna (TASR) - V uplynulom školskom roku boli hlavnými témami bezpečnosť v školách, nová maturitná skúška z matematiky či prijímacie pohovory žiakov na stredné školy, ktoré sa konali v inom časovom termíne. Pre TASR to zhrnula prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková. Pripomenula aj implementáciu kurikulárnej reformy či diskusiu o financovaní školských klubov detí a jedální.



V súvislosti s bezpečnosťou v školách sa zatiaľ stále hľadá spôsob, ako zachovať školy na jednej strane otvorené a prístupné verejnosti a na druhej strane bezpečné, zhodnotila. Dôležité je podľa nej nastaviť lepšiu spoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. „Zistili sme aj to, že si nepredávame spisy žiakov z nižšej školskej inštancie na vyššiu. To znamená, že fakty či diagnostika z materskej školy neodchádzajú s predškolákom na základnú školu (ZŠ) a informácie zo ZŠ neprichádzajú na strednú školu,“ priblížila. Poriadok by sa podľa nej mal urobiť aj v odovzdávaní diagnostiky pri prestupe žiaka na inú školu.



Pri téme maturitnej skúšky z matematiky, ktorá je na stole, je podľa nej dôležité, aby sa hovorilo o matematickej gramotnosti, ktorá sa znižuje. Nie maturite z matematiky, lebo to je už je záver celého procesu. Podľa prezidentky ZZŠS je nutné riešiť aj, ako pripraviť žiakov na maturitu z matematiky a upraviť kurikulum v druhom a treťom stupni ZŠ.



Kurikulárnu reformu vníma ako nevyhnutnosť. „Kurikulárne zmeny potrebujeme dať do zmysluplného cieleného metodického postupu pre učiteľov, aby sme u žiaka, ktorý vystúpi z prvého, druhého, tretieho cyklu, zaktivizovali myseľ,“ uviedla Horníková s tým, že o desať rokov si trh práce môže vyžadovať iné povolania. Preto je žiakov potrebné učiť iným kompetenciám a zručnostiam. Súčasné deti už podľa nej nie sú nastavené, aby memorovali, pretože majú okolo seba veľa vzruchov a učiteľ sa im musí prispôsobiť.



Témou tohto školského roka bol aj zákaz mobilných telefónov, ktorý podľa Horníkovej riaditelia privítali. Ako pripomenula, každá ZŠ si mohla vybrať z piatich úrovní nastavenia pravidiel používania mobilných telefónov v školách. Načrtla aj tému platov a odmien pre školských zamestnancov. Kritizovala, že jednorazová odmena v sume 800 eur obišla nepedagogických zamestnancov. Uvítala by, keby školské kluby detí a jedálne prešli pod normatívne financovanie.