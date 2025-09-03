< sekcia Slovensko
Horníková upozornila na riziká pri zavádzaní novej kategórie učiteľa
Prezidentka ZZSŠ zhodnotila, že ak bude systém nastavený tak, že kandidát dostane mentora/skúseného učiteľa, môže to výrazne uľahčiť prechod od teórie k reálnej práci v triede.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Nová kategória pedagogického zamestnanca - kandidáta by mohla ohroziť kvalitu vyučovania, ak sa bude využívať iba ako lacné riešenie nedostatku učiteľov, bez reálnej odbornej podpory a kontroly. Pre TASR to skonštatovala prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZSŠ) Eva Horníková v reakcii na návrh vytvoriť kategóriu pedagogického zamestnanca, ktorý by mohol začať učiť na škole popri vlastnom štúdiu po tom, ako dokončí bakalárske vzdelanie. Spomenula aj viaceré potenciálne prínosy vrátane rýchlejšieho vstupu do praxe či riešenia nedostatku učiteľov.
„Ak nebude zabezpečený dobrý mentoring a kontrola, môže sa stať, že kandidáti budú učiť žiakov bez dostatočnej metodickej pripravenosti. To by kvalitu mohlo znížiť,“ upozornila Horníková. Možným rizikom je podľa nej aj zneužitie statusu. „Ak by školy alebo zriaďovatelia začali uprednostňovať kandidátov pre nižšiu mzdu, hrozilo by, že sa kategória zmení na ‚lacnú pracovnú silu‘ namiesto prechodného štádia,“ priblížila. Ako ďalej poukázala, v prípade, že nebude v zákone presne určené, ako dlho môže byť človek kandidátom, kto ho vedie, aké má práva a povinnosti, môže vzniknúť právna neistota.
Prezidentka ZZSŠ zhodnotila, že ak bude systém nastavený tak, že kandidát dostane mentora/skúseného učiteľa, môže to výrazne uľahčiť prechod od teórie k reálnej práci v triede. Za možný prínos považuje aj rýchlejší vstup do praxe. „Kandidát môže začať učiť hneď po ukončení štúdia, bez toho, aby musel prechádzať zdĺhavými administratívnymi procesmi alebo hľadaním náhradných foriem zamestnania,“ vyzdvihla.
Zavedenie novej kategórie by podľa nej mohlo pomôcť aj s riešením nedostatku učiteľov. Školy (najmä v niektorých odboroch, napríklad prírodovedné predmety, jazyky či odborné vyučovanie) by tak podľa prezidentky ZZSŠ získali možnosť zamestnať ľudí, ktorých v súčasnosti pre chýbajúcu prax alebo skúšobnú lehotu odmietajú. Vyzdvihla tiež možnosť profilácie. V období kandidátskeho statusu by sa podľa nej mohlo ukázať, kto je pre profesiu vhodný a kto, naopak, nenapĺňa očakávania.
Vláda na augustovom rokovaní schválila novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá zahŕňa aj vznik novej kategórie pedagogický zamestnanec - kandidát. Nimi by sa mohli stať tí, ktorí úspešne absolvovali tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň.
„Ak nebude zabezpečený dobrý mentoring a kontrola, môže sa stať, že kandidáti budú učiť žiakov bez dostatočnej metodickej pripravenosti. To by kvalitu mohlo znížiť,“ upozornila Horníková. Možným rizikom je podľa nej aj zneužitie statusu. „Ak by školy alebo zriaďovatelia začali uprednostňovať kandidátov pre nižšiu mzdu, hrozilo by, že sa kategória zmení na ‚lacnú pracovnú silu‘ namiesto prechodného štádia,“ priblížila. Ako ďalej poukázala, v prípade, že nebude v zákone presne určené, ako dlho môže byť človek kandidátom, kto ho vedie, aké má práva a povinnosti, môže vzniknúť právna neistota.
Prezidentka ZZSŠ zhodnotila, že ak bude systém nastavený tak, že kandidát dostane mentora/skúseného učiteľa, môže to výrazne uľahčiť prechod od teórie k reálnej práci v triede. Za možný prínos považuje aj rýchlejší vstup do praxe. „Kandidát môže začať učiť hneď po ukončení štúdia, bez toho, aby musel prechádzať zdĺhavými administratívnymi procesmi alebo hľadaním náhradných foriem zamestnania,“ vyzdvihla.
Zavedenie novej kategórie by podľa nej mohlo pomôcť aj s riešením nedostatku učiteľov. Školy (najmä v niektorých odboroch, napríklad prírodovedné predmety, jazyky či odborné vyučovanie) by tak podľa prezidentky ZZSŠ získali možnosť zamestnať ľudí, ktorých v súčasnosti pre chýbajúcu prax alebo skúšobnú lehotu odmietajú. Vyzdvihla tiež možnosť profilácie. V období kandidátskeho statusu by sa podľa nej mohlo ukázať, kto je pre profesiu vhodný a kto, naopak, nenapĺňa očakávania.
Vláda na augustovom rokovaní schválila novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá zahŕňa aj vznik novej kategórie pedagogický zamestnanec - kandidát. Nimi by sa mohli stať tí, ktorí úspešne absolvovali tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň.