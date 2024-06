Horníková: Vysvedčenia môžu deťom spôsobiť úzkosti

Bratislava 12. júna (TASR) - Koncoročné vysvedčenie je pre mnohé deti stresujúcou udalosťou, ktorá každoročne niektoré z nich privedie k hraničným reakciám. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníkova upozornila na prehnané nároky rodičov na dosahovanie dobrých výsledkov, namiesto toho, aby sa zaujímali o prežívanie svojich detí. Podľa odborníkov je nevyhnutná zmena v ich hodnotení.



"Deti, ktoré sú vystavené tlaku rodičov na ich výkon, sa pri školských projektoch často zaujímajú len o to, či dostanú známku, a nie o to, čo sa môžu naučiť," uviedla Horníková. Riaditeľ neziskovej organizácie Edulab Ján Machaj zdôraznil potrebu zavedenia nových prístupov k hodnoteniu žiakov. "Hodnotenie prostredníctvom známok je len jednou z možností. Vo viacerých krajinách ho dopĺňa alebo nahradzuje formatívne hodnotenie, ktoré podporuje silné stránky žiaka a rešpektuje jeho osobnosť," objasnil.



Rodičia by podľa Horníkovej mali prijať svoje deti také, aké sú, a hodnotenie by nemalo byť vnímané ako trest alebo odmena, ale skôr ako odraz snahy a pokroku. "Deti by sa mali naučiť prijímať chyby a kritiku, rovnako ako svoje slabé stránky, a byť s tým v súlade. To dosahuje metóda sebahodnotenia a slovného hodnotenia, ktorá umožňuje dieťaťu uvedomiť si svoje schopnosti a nedostatky a rozhodnúť sa, či sa chce v niektorých oblastiach zlepšiť," podčiarkla.