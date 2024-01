Horony: Pri príprave menšinového zákona možno využiť existujúci návrh

Bratislava 29. januára (TASR) - Podkladom na prípravu zákona o postavení národnostných menšín môže byť materiál, ktorý vypracoval v predchádzajúcom období Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Pripustil to nový vládny splnomocnenec Ákos Horony, ktorého poverili prípravou legislatívy.



Ákos pre TASR zdôraznil, že pred pokračovaním prípravy návrhu zákona bude pravdepodobne potrebné vytvoriť nový legislatívny zámer. "A až po tomto kroku môžeme začať pracovať na samotnom zákone, čo, samozrejme, nevylučuje využiť už existujúcu pracovnú verziu," uviedol Horony. Sám ju považuje za dobrý východiskový dokument, zdôraznil však zároveň, že cieľom je pripraviť návrh, ktorý bude mať šancu prejsť. "O konečnej verzii budem viesť rokovania s jednotlivými rezortmi, aby som predstavil priechodný materiál," dodal splnomocnenec.



Postavenie a práva národnostných menšín v SR by mal zadefinovať samostatný zákon. V piatok (26. 1.) to uviedli predstavitelia Maďarskej aliancie, ktorí informovali o názorovej zhode po stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).



Prípravou návrhu zákona poverili splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Ákosa Horonya. Uviesť samostatný menšinový zákon do života sa snažil aj jeho predchodca László Bukovszky, návrh zákona bol tiež súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022, na rokovanie vlády sa však materiál nedostal.