Horská záchranná služba má v stave 32 psov a rovnaký počet psovodov

Najdominantnejším plemenom je nemecký ovčiak.

Bratislava 7. augusta (TASR) - V radoch Horskej záchrannej služby (HZS) je aktuálne v stave 32 záchranárskych psov a rovnaký počet psovodov. Pre TASR to uviedol garant služobnej kynológie HZS Zdeno Fedor.



V HZS je najdominantnejším plemenom nemecký ovčiak. "Je to najkomplexnejšie plemeno pre výkon a výcvik. Práca s ním je ľahšia a hlavne si môžeme dovoliť urobiť aj chybu pri výcviku. Je ľahšie naprávať nedostatky pri tomto plemene ako pri inom," priblížil Fedor. Ako plnohodnotné plemená sa v službách horských záchranárov podľa jeho slov uplatnili aj border kólia a belgický ovčiak. Psi HZS sú špeciálne cvičení na vyhľadávanie osôb buď zasypaných v lavíne, alebo stratených v horách a v podhorí.



Fedor pokračoval, že každý jeden pes je cvičený a aj skúšaný zo špeciálnych pachov. Práve to HZS pomáha pri spolupráci s políciou pri spoločných pátracích akciách. "V HZS nie je funkcia psovod ako v polícii. V prvom rade sme záchranári a až potom psovodi. Okrem klasických záchranných akcií sa zúčastňujeme aj na akciách a službách ako psovodi. Previerky máme ako záchranári a aj ako psovodi so psami. Pes vykonáva každoročne letné a zimné preškolenie. Psov má každý psovod u seba doma, kde mu musíme vytvoriť podmienky na jeho život. Je to rodinný priateľ a zároveň kolega v práci. Je to každodenná práca a hlavne starostlivosť, ale vďaka rodine to ide ľahšie," objasnil Fedor.



V súčasnosti pôsobí v radoch HZS viac ako 140 profesionálnych záchranárov a do 300 dobrovoľných.