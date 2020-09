Horská záchranná služba mala v auguste 191 výjazdov

Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) zaznamenala v auguste tohto roka 191 výjazdov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to nárast o 55,25 percenta. HZS o tom v stredu informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Posledný prázdninový mesiac prijalo operačné stredisko tiesňového volania (OSTV) 224 žiadostí o pomoc. Ide o doposiaľ najvyšší počet žiadostí prijatých v jeden mesiac na OSTV. Celkový nárast tiesňových volaní oproti mesiacu júl je 61,15 percenta," konkretizovali záchranári.



V porovnaní s augustom 2019 stúpol počet zásahov o 11 percent. "Stúpol aj počet zásahov na ferratách. Hlavne na Skalke pri Kremnici, kde len v mesiaci august, po otvorení nových ferratových ciest, potrebovalo pomoc HZS desať návštevníkov. Skoro vo všetkých prípadoch išlo o precenenie síl a uviaznutie v najťažších ferratových cestách," priblížili horskí záchranári.



Počas augusta HZS zaznamenala aj nárast úmrtí na horách. Kým v mesiaci júl to boli dve úmrtia, v auguste prišlo o život desať osôb. "V porovnaní s augustom 2019, keď sme zaznamenali päť smrteľných nehôd, je to až stopercentný nárast. Išlo prevažne o zlyhanie životných funkcií. Žiaľ, aj napriek takmer okamžitému začatiu kardiopulmonálnej resuscitácie sa už turistov zachrániť nepodarilo," konkretizovala HZS.



Okrem Slovákov sa po horách pohybovalo množstvo turistov, hlavne z okolitých štátov, ako z Českej republiky, Poľska, Maďarska, ale aj Nemecka a Rakúska. "Hlavná dovolenková sezóna je už síce za nami, no aj počas septembra a októbra ešte očakávame na horách vysokú návštevnosť, hlavne počas víkendov," zhodnotili horskí záchranári. Opätovne preto žiadajú turistov, aby sa v horách správali zodpovedne a ohľaduplne voči ostatným. Tiež aby sa riadili odporúčaniami a pokynmi HZS, pandemickej komisie a zamedzili tým prípadnému šíreniu ochorenia COVID-19.