21. november
Horské priechody na Slovensku sú v piatok ráno zjazdné

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.

Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Horské priechody na Slovensku sú v piatok ráno zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

„Na horských priechodoch Besník, Čertovica, Oravská Lesná, Príslop, Cukmantel, Branisko, Donovaly, Vernár, Podspády, Súľová, Grajnár, Huty, Šturec, Látky - Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Klenov sa na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre,“ priblížila SSC. Doplnila, že na severe môže byť znížená viditeľnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na D1 Levoča - Chminianska Nová Ves, R1 v okolí Banskej Bystrice, R2 Detva - Mýtna a R3 Trstená - Tvrdošín sa podľa SSC na vozovke nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh hrúbky jeden až dva centimetre.

Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú prevažne vlhké až mokré, vo vyšších polohách pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého snehu od jedného do dvoch centimetrov, ojedinele v okolí Banskej Bystrice a Starej Ľubovne od štyroch do piatich centimetrov.
