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Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý. Takisto sú na tom aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.
Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, iba zriedkavo suchý.
SSC upozorňuje, že HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.
Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, iba zriedkavo suchý.
SSC upozorňuje, že HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pre všetky vozidlá je po celú zimnú sezónu uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie.