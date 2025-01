Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami

Bratislava 7. januára (TASR) - Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami. V hornatejších oblastiach sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého, utlačeného, prípadne aj zľadovateného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Kašovitý sneh hrúbky jedného centimetra sa nachádza na vozovke R1 Žarnovica - Lehôtka pod Brehmi. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý.



Povrch vozoviek na horských priechodoch je prevažne mokrý. Cesty HP Vrchslatina, Dobšiná, Huty, Zbojská, Štós sú pokryté kašovitým alebo utlačeným snehom, ktorý má jeden až tri centimetre. Na horských priechodoch Donovaly a Cukmantel sa nachádza zľadovatený sneh do jedného centimetra.



"Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Bratislavy, Zvolena, Malaciek, Vígľaša, Spišskej Starej Vsi, Jelšavy, na HP Šturec, do 50 metrov na HP Besník a HP Čertovica," priblížila SSC. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.