Záchranári a policajti hľadali cyklistu, našli ho bez známok života

Belá 16. mája (TASR) - Bez známok života našli policajti v pondelok ráno v Belej (okres Žilina) telo 53-ročného muža, po ktorom pátrali s horskými záchranármi od nedeľňajšej (15. 5.) noci. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Muž sa vybral podľa HZS na elektrobicykli z Belej do oblasti Bránice. "Nezvestnosť nahlásili jeho príbuzní, keďže sa ani do neskorých nočných hodín nevracal. Do terénu odišli šiesti záchranári z oblastného strediska HZS Malá Fatra na troch terénnych automobiloch. Do skorých ranných hodín prehľadávali horský terén, kým príslušníci Policajného zboru pátrali v intraviláne blízkych obcí," uviedla HZS.