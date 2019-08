Záchranári sa boja o životy mužov uviaznutých v tatranskej jaskyni

Na pomoc uviaznutým jaskyniarom prišli aj experti zo Slovenska.

Varšava 19. augusta (TASR) - Desiatky záchranárov pokračovali v pondelok na juhu Poľska v snahe pomôcť pri vyslobodení dvoch jaskyniarov, ktorí sú od soboty uväznení v jaskyni v Západných Tatrách. Ako informovala agentúra AP, záchranári, ktorí na rozšírenie chodieb použili aj výbušniny, sa obávajú o ich životy.



Jaskyniari uviazli v hĺbke približne 500 metrov pod úrovňou vstupu do Veľkej snežnej jaskyne (Jaskinia Wielka Sniežna) po náhlom zatopení jednej z chodieb v dôsledku nedávnych dažďov. Zmienená jaskyňa, ktorá je najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou v Tatrách, sa nachádza pri hranici so Slovenskom a má celkovú dĺžku 24 kilometrov.



Podľa veliteľa tímu Jana Kryzstofa sa záchranárom nepodarilo doteraz s nezvestnými jaskyniarmi nadviazať kontakt a len ťažko môže odhadnúť, kde by sa mohli teraz nachádzať, aj napriek opisom ďalších štyroch jaskyniarov, ktorým sa podarilo odtiaľ dostať. Skupina šiestich speleológov vošla do jaskyne vo štvrtok.



"Podmienky (v jaskyni) sú veľmi ťažké... Bojíme sa o ich životy, nevieme, či sú nažive," uviedol Krzysztof pre súkromnú televíznu stanicu TVN24. Podľa jeho slov sú obaja nezvestní jaskyniari členmi speleologického klubu v meste Vroclav na juhozápade Poľska.



Krzysztof uviedol, že záchrannú operáciu spomaľujú najmä úzke chodby jaskyne. Záchranári na rozšírenie priechodov použili aj malé množstvo výbušnín, čím však došlo k uvoľneniu škodlivých plynov a prachu.



Na pomoc uviaznutým jaskyniarom prišli aj experti zo Slovenska. Krzysztof dodal, že pomoc taktiež ponúkajú potápači z celej Európy, ale v súčasnosti si ich zapojenie operácia nevyžaduje.