Horskí záchranári pomáhali pri zostupe z Hrebienka viacerým turistom

Vysoké Tatry 29. januára (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (28. 1.) na Hrebienku vo Vysokých Tatrách viacerým turistom. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Dopoludnia ich požiadali o pomoc pre 57-ročného muža, ktorý začal pociťovať nevoľnosť a celkovú slabosť spojenú s vyčerpaním pri zostupe do Starého Smokovca. "Horskí záchranári mu po príchode na miesto udalosti poskytli neodkladnú prvú pomoc a transportovali ho k Domu HZS v Starom Smokovci," uvádza HZS s tým, že muž po zlepšení zdravotného stavu pokračoval na vlastnú žiadosť do ubytovacieho zariadenia v sprievode manželky.



Popoludní išlo o 63-ročnú ženu, ktorá po páde nebola schopná samostatného zostupu. Na mieste ju ošetrili a pomocou snežného skútra transportovali do Starého Smokovca, kde ju odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).



Večer zasa horskí záchranári pomáhali 42-ročnej turistke, ktorá si takisto pri zostupe z Hrebienka do Starého Smokovca poranila koleno. Po ošetrení a transportovaní ju rovnako odovzdali privolanej RZP.