Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre dvom zraneným turistkám

Terchová 24. septembra (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v sobotu v Malej Fatre 32-ročnej Slovenke, ktorá si poranila nohu a nedokázala pokračovať v túre z Malých nocľahov do Doliny Obšívanka. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej internetovej stránke.



"Záchranári jej po príchode dolnú končatinu zafixovali do vákuovej dlahy s podozrením na zlomeninu. Následne ju transportovali do Vyšných Kamencov, kde ju odovzdali privolanej posádke RZP," uviedla HZS.



V čase záchrannej akcie na Malých nocľahoch požiadali horských záchranárov o pomoc pre 50–ročnú Slovenku. "Pre nevoľnosť nedokázala dôjsť spod Snilovského sedla k stanici lanovky. Záchranári ju po príchode naložili na nosidlá a transportovali k lanovke. Po zvezení lanovkou ďalej pokračovala spolu so skupinou, s ktorou prišla autobusom," dodala HZS.