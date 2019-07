Horskí záchranári pomáhali v Tatrách dvom turistom a rodine s deťmi

Slovenská rodina požiadala horských záchranárov o pomoc, keďže uviazla v búrke na Popradskom plese.

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v nedeľu v Západných Tatrách zranenému 27-ročnému holandskému turistovi. Vo Vysokých Tatrách potreboval pomoc vyčerpaný 69-ročný slovenský turista a slovenská rodina, ktorá uviazla v búrke na Popradskom plese s deťmi. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Turista z Holandska si v Roháčskej doline v Západných Tatrách poranil dolnú končatinu v oblasti členka. Záchranári mu poranenú končatinu zafixovali a následne ho terénnym vozidlom transportovali do údolia, odkiaľ pokračoval na ďalšie ošetrenia samostatne.



"Popoludní požiadal záchranárov HZS o pomoc 69-ročný slovenský turista, ktorý sa nachádzal pod Chatou pod Soliskom. Po celodennej túre bol vyčerpaný, pociťoval kŕče v dolných končatinách, sám by nedokázal zostúpiť. Záchranári sa k nemu dostali pomocou terénneho vozidla, na mieste mu poskytli neodkladnú starostlivosť a následne ho transportovali do ubytovacieho zariadenia, kde bola záchranná akcia ukončená," informuje HZS.



Slovenská rodina požiadala horských záchranárov o pomoc, keďže uviazla v búrke na Popradskom plese. "Ich trojmesačné dvojičky potrebovali lieky, ktoré mali v ubytovacom zariadení. Záchranári ich v búrke transportovali terénnym vozidlom z Popradského plesa do ubytovacieho zariadenia," uvádza na svojej webstránke HZS.