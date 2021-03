Horskí záchranári vo Vysokých Tatrách pomáhali skialpinistom

Poprad 13. marca (TASR) – Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách 26-ročnému skialpinistovi aj 43-ročnej skialpinistke. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Poranenie kolena si muž privodil ešte v piatok (12. 3.) podvečer, a to pri páde v blízkosti vodopádu Skok v Mlynickej doline. Záchranári sa k nemu dostali pomocou snežného skútra. Na mieste mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a poranenú nohu mu zafixovali. „Následne bol pomocou saní a snežného skútra transportovaný na Štrbské pleso, odkiaľ pokračoval na ďalšie vyšetrenie so svojim kamarátom,“ uvádza HZS.



Slovenská skialpinistka zas utrpela úraz kolena nad Čučoriedkami pri lyžovaní zo Skalnatého plesa. Na pomoc jej odišli horskí záchranári, ku ktorým sa v Tatranskej Lomnici pridal aj pracovník lyžiarskeho strediska. Po ošetrení ju pomocou snežného skútra transportovali do Tatranskej Lomnice, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.