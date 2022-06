Horskí záchranári z Malej Fatry pomáhali 15-ročnému chlapcovi

Terchová 26. júna (TASR) – Horskí záchranári z Malej Fatry pomáhali v nedeľu vyčerpanej 68-ročnej turistke a 15–ročnému chlapcovi so sťaženým dýchaním a bolesťami na hrudníku. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Vyčerpaná slovenská turistka sa nachádzala pod Poludňovým Grúňom smerom na Paseky a nedokázala dokončiť túru. Horskí záchranári ju transportovali na parkovisko, odkiaľ pokračovala samostatne, uviedla HZS.



Tesne pred skončením jej záchrany požiadali o pomoc spod Poludňového Grúňa pre 15-ročného chlapca. "Pár metrov pod vrcholom pociťoval sťažené dýchanie a bolesti na hrudníku. Záchranári po príchode na miesto požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov. Po prílete vrtuľníka chlapca nabalili do evakuačnej sedačky a z miesta letecky transportovali do nemocnice," doplnila HZS.