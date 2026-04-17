Horskí záchranári zasahovali počas uplynulej zimnej sezóny 2515-krát
Najčastejšie potrebovali pomoc Slováci, Poliaci, Česi, Maďari, Ukrajinci a Rumuni.
Autor TASR,aktualizované
Vysoké Tatry 17. apríla (TASR) - Horskí záchranári zasahovali počas uplynulej zimnej sezóny 2515-krát. Na lyžiarskych tratiach bolo až 2268 úrazov, z toho 1305 zásahov bolo v oblasti Nízkych Tatier. Najčastejšie potrebovali pomoc Slováci, Poliaci, Česi, Maďari, Ukrajinci a Rumuni. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Martin Matúšek spolu so štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR Luciou Kurilovskou.
Zimná sezóna si v horách vyžiadala celkovo 11 životov, pričom päť smrteľných nehôd súviselo s lavínami. „Máme dve smrteľné nehody pri lyžiarskych zásahoch, skialpinizme, pri extrémnych zjazdoch, kde bola podcenená lavínová situácia, boli podcenené výstrahy. Ostatné smrteľné nehody súvisiace s lavínami boli horolezeckého charakteru. Boli spôsobené mechanickými zraneniami pri uvoľnení lavíny v horolezeckom teréne, kde títo horolezci, pokiaľ by sa správnym spôsobom istili v daných podmienkach, tak mohlo dôjsť k slabším zraneniam, ale určite nie k smrteľným nehodám, čiže považujeme to za podcenenie bezpečnosti,“ podotkol Matúšek.
Na záchrannú akciu do voľného terénu smerovali horskí záchranári celkovo 178-krát. Najviac úrazov bolo stredne ťažkých, až takmer 52 percent. Ľahkých úrazov bolo 34 percent a necelých deväť percent zo všetkých úrazov bolo ťažkých. „Ak by sme mali do určitej miery vyhodnotiť, čo všetko sa udialo v horách a aké faktory vplývali na to, že horskí záchranári museli ísť na zásah, na akciu, tak by sme mohli povedať, že najviac to bolo nesprávne zhodnotenie svojich vlastných síl, či už technického, ale aj kondičného charakteru, nesprávne vyhodnotenie konkrétnej trasy,“ zhodnotila Kurilovská.
Operačné stredisko HZS prijalo počas zimnej sezóny spolu 1517 tiesňových volaní. Ide o jediný nárast oproti minulej sezóne, predstavuje nárast približne o 12,5 percenta. „Všetky ostatné čísla nám jemne klesli, aj keď štvorpercentný pokles zásahovosti je veľmi minimálny. Znížil sa nám počet ľahších úrazov, ale zvýšil sa, samozrejme, počet zásahov na nezranených ľudí, čiže vyrážame častejšie k ľuďom, ktorí sú nezranení, či už sú uviaznutí, alebo vyčerpaní, alebo zablúdení,“ spresnil riaditeľ HZS.
