Horský priechod Čertovica je otvorený pre autá a vozidlá do 10 metrov

Bratislava 20. januára (TASR) - Horský priechod (HP) Čertovica je prejazdný pre osobné autá a vozidlá do desať metrov, pre ostatné platia naďalej obmedzenia. Pre nákladnú dopravu nad desať metrov je pre husté sneženie stále uzatvorený horský priechod Donovaly. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjazdnost.sk.



Silné sneženie zároveň obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách Čierna Polesie, Horelica, Brodno, Skalité, Čadečka, Čadca Čadca, Svrčinovec, Podzávoz, Martin a Makov. Hmla s dohľadnosťou do 200 metrov je v lokalite Záborské.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem R3 v okolí Trstenej a Tvrdošína, kde je zľadovatený sneh do jedného centimetra a severných úsekov diaľnic D1 a D3, v úseku R3 Sedliacka Dubová - Široké a R4 v okolí Svidníka, kde sa miestami nachádza kašovitý sneh do troch centimetrov.



Obdobný povrch vozoviek majú zväčša aj cesty I., II. a III. triedy, na niektorých miestach si však treba dávať pozor na zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Rovnaká situácia je aj na horských priechodoch.