Horský priechod Čertovica uzavreli, pre Donovaly platí obmedzenie
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Horský priechod Čertovica v pondelok večer uzatvorili pre všetky vozidlá. Pre horský priechod Donovaly platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
