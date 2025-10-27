Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Horský priechod Čertovica uzavreli, pre Donovaly platí obmedzenie

Na snímke snežný pluh počas sneženia na horskom priechode Čertovica v okrese Brezno 21. novembra 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Horský priechod Čertovica v pondelok večer uzatvorili pre všetky vozidlá. Pre horský priechod Donovaly platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.





