Horský priechod Donovaly je uzavretý pre dopravu nad 10 metrov dĺžky

Bratislava 11. decembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 50 metrov v okrese Spišská Nová Ves a v lokalitách Jelšava a Dobšiná. Do 100 metrov je podľa SSC pre silné sneženie znížená dohľadnosť na väčšine východného a severného Slovenska. Úsek cesty Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami.



Povrch vozoviek je v juhozápadnej polovici Slovenska suchý až mokrý, na zvyšku územia sa nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh od jedného do dvoch centimetrov. V okolí Trstenej a najmä v okolí Košíc je na povrchu vozoviek vrstva kašovitého snehu do výšky päť až desať centimetrov.



SSC tvrdí, že horské priechody sú väčšinou zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu do jedného do dvoch centimetrov. Vrstva snehu do päť centimetrov sa nachádza na horských priechodoch Vernár, Súľová, Grajnár, Podspády, Dobšiná a Štós. Na horskom priechode Pusté Pole je podľa cestárov čerstvý sneh do výšky 15 centimetrov. Bez snehu sú horské priechody Dargov, Zbojská, Vyšehrad, Havran, Šútovce, Biela Hora a Pezinská Baba.



V zimnej sezóne sú pre vozidlá nad desať metrov dĺžky uzatvorené horské priechody Príslop, Šútovce a cesta v úseku Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo.



Horský priechod Herlianske sedlo a cesta Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu.