Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov

Bratislava 12. januára (TASR) - Horský priechod Donovaly a cesta číslo II/531 v okrese Brezno sú pre vozidlá nad desať metrov uzavreté. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Upozornila aj na silné sneženie obmedzujúce dohľadnosť do 100 metrov v celom okrese Čadca.



Zároveň je do odvolania zakázaný prejazd na ceste číslo III/1144 Moravský Ján - Hohenau. "V záplavovej oblasti medzi hrádzou a mostom sa nachádza vrstva ľadu na približne 600 metroch," dodali cestári.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úseku rýchlostnej cesty R3 na obchvate Trstenej a obchvate Hornej Štubne a R4 na obchvate Svidníka je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do jedného centimetra.



Cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách sa môže na vozovkách nachádzať vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného a miestami aj zľadovateného snehu.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Podspády, Herlianske Sedlo, Javorník, Besník, Dobšiná, Huty, Súľová, Grajnár, Oravská Lesná, Príslop, Makov, Branisko, Donovaly, Šturec, Čertovica, Klenov a Vernár je miestami na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh.