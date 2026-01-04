< sekcia Slovensko
Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody Cukmantel, Dobšiná, Donovaly, Huty, Javorník, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Látky-Prašivá a Príslop majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom. Zľadovatený sneh hrúbky jedného centimetra je na horských priechodoch Vrchslatina a Zbojská. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, výnimočne mokrý. Vrstva kašovitého snehu sa miestami nachádza na rýchlostnej ceste R3 v úsekoch obchvat Trstenej, Nižná - Tvrdošín a Sedliacka Dubová - Široká.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, vozovky sú prevažne suché až mokré. „Najmä vo vyšších polohách Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre, na ceste II/531 Srdiečko - Bystrá a miestami na cestách na Orave do štyroch až piatich centimetrov,“ priblížila správa ciest. Tvrdí, že zľadovatený sneh je na úsekoch ciest II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.
SSC opätovne upozorňuje aj na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a na Šturci od šiesteho do 13. kilometra.
