HORÚČAVY POKRAČUJÚ: Na juhu SR môže byť v sobotu až 35 stupňov Celzia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu (9. 8.) popoludní horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a väčšiu časť Banskobystrického a Košického kraja.

V sobotu medzi 14.00 až 18.00 h môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia, v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho i Banskobystrického kraja, pre ktoré vyhlásili meteorológovia zvýšený stupeň výstrahy, môže teplota v sobotu popoludní dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

