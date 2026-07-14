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HORÚČAVY: V týchto okresoch môže vystúpiť teplota nad 33 stupňov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže v utorok vyskytnúť teplota nad 33 stupňov. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.

Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
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