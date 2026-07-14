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HORÚČAVY: V týchto okresoch môže vystúpiť teplota nad 33 stupňov
Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice sa môže v utorok vyskytnúť teplota nad 33 stupňov. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
„Miestami sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.