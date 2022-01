Horváthová: Pandémia ukázala, aké dôležité je včas reagovať na hrozby

Bratislava 28. januára (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR a členka zdravotníckeho parlamentného výboru Eva Horváthová (OĽANO) oceňuje snahu o dobudovanie Európskej zdravotnej únie (EHU). Uviedla to pre TASR v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE), na ktorej sa hovorí aj o dobudovaní EHU. Tá by mala zlepšiť a zefektívniť reakcie na budúce hrozby.



"Pandémia COVID-19 nám ukázala, aké dôležité je vedieť včas reagovať v prípade takéhoto masívneho ohrozenia zdravia občanov Európskej únie," poznamenala Horváthová. Koordinácia členských štátov je podľa nej prospešná nielen pri infekčných hrozbách, ale pomocou dobre cielených a koordinovaných programov sa dá efektívnejšie realizovať i prevencia a liečba chronických neprenosných chorôb. "Napríklad onkologických, či kardiovaskulárnych ochorení," doplnila Horváthová.



Spolupráca v Európe v rámci zdravotnej starostlivosti, prevencie a liečby ochorení môže priniesť podľa Horváthovej Slovensku významný prospech. "Z ďalších priorít by som vyzdvihla solidaritu medzi členskými štátmi v rámci konkrétnych cieľov a podporu modelu jedného zdravia, v súlade s udržateľnosťou životného prostredia, ochrany rastlín a živočíchov," vymenovala Horváthová.



Bude podľa nej dôležité, ako sa Európska zdravotná únia chopí týchto cieľov a pretaví ich do konkrétnych krokov. "Považujem za dôležité pritom zachovať suverenitu Slovenska a dobrovoľnosť v rozhodovaní pri implementácii jednotlivých programov," uzavrela pre TASR Horváthová.