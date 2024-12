Hospice vítajú prístup MZ pri financovaní paliatívnej starostlivosti

Bratislava 12. decembra (TASR) - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) víta prístup Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v otázke financovania paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Oceňuje, že rezort vníma naliehavosť situácie a na rokovaní reagoval na opakované výzvy asociácie na systémové riešenie. TASR o tom informoval PR manažér AHAPS Ladislav Bariak po štvrtkovom rokovaní asociácie s MZ.



"Počas stretnutia nám bolo prisľúbené, že do 24 hodín ministerstvo predloží odpoveď na prednesené návrhy. Tento záväzok považujeme za dôležitý signál, že ministerstvo si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie dôstojnej starostlivosti pre pacientov v terminálnych štádiách ochorení," uviedla AHAPS.



Ministerstvo podľa asociácie plánuje vyplatiť aj finančné záväzky z minulých rokov, ktoré sú pre viaceré hospice kľúčové na stabilizáciu ich prevádzky. Za pozitívny krok označili aj prisľúbenie, že MZ otvorí tému financovania mobilných hospicov, ktoré sú súčasťou paliatívnej starostlivosti. Rovnako vítajú ponuku rezortu usporiadať okrúhly stôl za účasti zdravotných poisťovní, na ktorom by sa riešila otázka odstránenia finančných limitov pre hospice. Tento krok by podľa AHAPS výrazne prispel k stabilizácii hospicovej starostlivosti a zabezpečeniu jej dlhodobej udržateľnosti.



"Stretnutie s ministerstvom nám prinieslo nádej na stabilizáciu situácie v hospicoch. Veríme, že ministerstvo dodrží svoje záväzky a že sa nám podarí nastaviť systémové riešenia, ktoré nielen pomôžu preklenúť aktuálnu krízu, ale tiež zabezpečia dôstojnú starostlivosť pre našich pacientov v budúcnosti," povedala prezidentka asociácie Alena Kollárová. Advokátska poradkyňa AHAPS Simona Stískalová verí, že pozitívny prístup MZ prinesie reálne riešenia, ktoré slovenské hospice potrebujú.



Asociácia verí, že ministerstvo prijme riešenia, ktoré nielen stabilizujú aktuálnu krízovú situáciu, ale aj položia pevné základy pre dlhodobé a udržateľné financovanie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. "Sme pripravení na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s ministerstvom aj ostatnými zainteresovanými stranami," uviedla.