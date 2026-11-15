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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:
nedeľa 15. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.00
TA3 - V politike
- Filip Kuffa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
- Alojz Hlina, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR Tibor Gašpar, strana Smer-SD
- Viliam Karas, podpredseda KDH
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.00
TA3 - V politike
- Filip Kuffa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
- Alojz Hlina, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR Tibor Gašpar, strana Smer-SD
- Viliam Karas, podpredseda KDH