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Nedela 15. november 2026Meniny má Leopold
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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

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Na archívnej snímke predseda PS Michal Šimečka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:





nedeľa 15. novembra





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko





11.00

TA3 - V politike

- Filip Kuffa, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

- Alojz Hlina, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR Tibor Gašpar, strana Smer-SD

- Viliam Karas, podpredseda KDH
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