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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
Teraz.sk prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:
nedeľa 5. júla
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati
11.00
TA3 - V politike
- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Ivan Štefunko, poslanec NR SR, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko
nedeľa 5. júla
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati
11.00
TA3 - V politike
- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Ivan Štefunko, poslanec NR SR, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko