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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

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Na snímke predseda parlamentu SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Teraz.sk prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:







nedeľa 5. júla





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati







11.00

TA3 - V politike

- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Ivan Štefunko, poslanec NR SR, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko
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