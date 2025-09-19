< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 20. septembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
nedeľa 21. septembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati
11.00
TA3 - V politike:
- Ladislav Kamenický, minister financií SR, Smer-SD
- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
nedeľa 21. septembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati
11.00
TA3 - V politike:
- Ladislav Kamenický, minister financií SR, Smer-SD
- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH