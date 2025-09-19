Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) reaguje počas tlačovej konferencie v súvislosti s konsolidačným balíkom na rok 2026 v Bratislave v utorok 9. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 20. septembra



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia





nedeľa 21. septembra



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Jaroslav Naď, predseda mimoparlamentnej strany Demokrati





11.00

TA3 - V politike:

- Ladislav Kamenický, minister financií SR, Smer-SD

- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko





11.55

STVR - O 5 minút 12:

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
.

