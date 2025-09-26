Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 27. septembra



12.10

STVR - Sobotné dialógy

-Peter Pellegrini, prezident SR





nedeľa 28. septembra



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Robert Kaliňák, minister obrany SR, Smer-SD





11.00

TA3 - V politike:

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia





11.55

STVR - O 5 minút 12:

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Marián Viskupič, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, podpredseda strany Sloboda a Solidarita
