PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 27. septembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
-Peter Pellegrini, prezident SR
nedeľa 28. septembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Robert Kaliňák, minister obrany SR, Smer-SD
11.00
TA3 - V politike:
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Marián Viskupič, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, podpredseda strany Sloboda a Solidarita
