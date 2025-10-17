Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Roman Michelko. Foto: TASR- Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
sobota 18. októbra



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v Národnej rade SR

- Gábor Grendel, poslanec NR SR (Hnutie Slovensko)







nedeľa 19. októbra



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Pavol Gašpar, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)





11.00

TA3 - V politike:

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Hlas-SD)

- Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR (Sloboda a Solidarita)





11.55

STVR - O 5 minút 12:

- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR (Smer-SD)

- Alojz Hlina, poslanec NR SR (SaS)
