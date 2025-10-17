< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 18. októbra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v Národnej rade SR
- Gábor Grendel, poslanec NR SR (Hnutie Slovensko)
nedeľa 19. októbra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Pavol Gašpar, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
11.00
TA3 - V politike:
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Hlas-SD)
- Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR (Sloboda a Solidarita)
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR (Smer-SD)
- Alojz Hlina, poslanec NR SR (SaS)
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v Národnej rade SR
- Gábor Grendel, poslanec NR SR (Hnutie Slovensko)
nedeľa 19. októbra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Pavol Gašpar, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
11.00
TA3 - V politike:
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Hlas-SD)
- Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR (Sloboda a Solidarita)
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR (Smer-SD)
- Alojz Hlina, poslanec NR SR (SaS)