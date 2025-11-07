Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prichádza na rokovanie vlády SR v stredu 22. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 8. novembra



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD







nedeľa 9. novembra



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Boris Susko, minister spravodlivosti SR





11.00

TA3 - V politike

- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Branislav Gröhling, predseda strany Sloboda a Solidarita





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
