PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 8. novembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD
nedeľa 9. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Boris Susko, minister spravodlivosti SR
11.00
TA3 - V politike
- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Branislav Gröhling, predseda strany Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
