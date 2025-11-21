Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR- Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 22. novembra









12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda strany Sloboda a Solidarita







nedeľa 23. novembra









10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, strana Hlas-SD







11.00

TA3 - V politike

- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD

- Milan Majerský, predseda Kresťanskodemokratického hnutia







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Tomáša Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Ján Hargaš, poslanec NR SR, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko

.

Neprehliadnite

Premiér: K žiadnej zmene ústavy v súvislosti s infringementom nedôjde

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

Polícia varuje vodičov: Toto by ste v zime nemali podceniť