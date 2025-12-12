Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 13. decembra







12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD







nedeľa 14. decembra







10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany







11.00

TA3 - V politike

- Denisa Saková, ministerka hospodárstva SR, Hlas-SD

- Marián Viskupič, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, strana Sloboda a Solidarita







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR, minister obrany SR, Smer-SD

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
.

