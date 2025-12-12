< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany
11.00
TA3 - V politike
- Denisa Saková, ministerka hospodárstva SR, Hlas-SD
- Marián Viskupič, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR, minister obrany SR, Smer-SD
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
sobota 13. decembra
