PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 10. januára
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
nedeľa 11. januára
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Peter Pellegrini, prezident SR
