PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR- Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 10. januára





12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko







nedeľa 11. januára





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, Hlas-SD







11.00

TA3 - V politike

- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Peter Pellegrini, prezident SR
