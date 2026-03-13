Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 14. marca







12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR, predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda Kresťanskodemokratického hnutia







nedeľa 15. marca





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR







11.00

TA3 - V politike

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Michal Šimečka, predseda hnutia Progresívne Slovensko





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru NR SR, Smer-SD

- Peter Kalivoda, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, Hlas-SD

- Tomáš Valášek, podpredseda Zahraničného výboru NR SR, hnutie Progresívne Slovensko

- Vladimíra Marcinková, členka Výboru NR SR pre európske záležitosti, strana Sloboda a Solidarita
