PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 21. marca







12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Robert Fico, predseda vlády SR, predseda strany Smer-SD





nedeľa 22. marca







10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Ladislav Kamenický, minister financií SR, Smer-SD





11.00

TA3 - V politike

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Viliam Karas, Kresťanskodemokratické hnutie





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
