PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 25. apríla







12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko





nedeľa 26. apríla







10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Ján Ferenčák, poslanec NR SR





11.00

TA3 - V politike

- Peter Pellegrini, prezident SR





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
