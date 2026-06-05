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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

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Na snímke opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS) . Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 6. júna






12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR, predseda strany Sloboda a Solidarita







nedeľa 7. júna






10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda strany SaS







11.00

TA3 - V politike

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, strana Smer-SD

- Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR, nezaradená







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Ján Mažgút, poslanec NR SR, strana Smer-SD

- Michal Bartek, poslanec NR SR, strana Hlas-SD

- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu v NR SR, hnutie Progresívne Slovensko

- Marián Viskupič, poslanec NR SR, podpredseda strany SaS
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