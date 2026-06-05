< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 6. júna
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR, predseda strany Sloboda a Solidarita
nedeľa 7. júna
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda strany SaS
11.00
TA3 - V politike
- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, strana Smer-SD
- Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR, nezaradená
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Ján Mažgút, poslanec NR SR, strana Smer-SD
- Michal Bartek, poslanec NR SR, strana Hlas-SD
- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu v NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
- Marián Viskupič, poslanec NR SR, podpredseda strany SaS
sobota 6. júna
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR, predseda strany Sloboda a Solidarita
nedeľa 7. júna
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda strany SaS
11.00
TA3 - V politike
- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, strana Smer-SD
- Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR, nezaradená
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Ján Mažgút, poslanec NR SR, strana Smer-SD
- Michal Bartek, poslanec NR SR, strana Hlas-SD
- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu v NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
- Marián Viskupič, poslanec NR SR, podpredseda strany SaS