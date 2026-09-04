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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 5. septembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Peter Pellegrini, prezident SR
nedeľa 6. septembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Peter Pellegrini, prezident SR
nedeľa 6. septembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH