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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 5. septembra


12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Peter Pellegrini, prezident SR







nedeľa 6. septembra





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD





11.00

TA3 - V politike

- Andrej Danko, podpredseda Národnej rady SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
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