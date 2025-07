Hotel Kyjev a Prior v Bratislave vyhlásili za kultúrnu pamiatku

Bratislava 31. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR 26. júna vydalo rozhodnutie, ktorým potvrdilo vyhlásenie Hotela Kyjev a obchodného domu Prior v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. júla. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská.



„Toto rozhodnutie bolo výsledkom odvolacieho konania, počas ktorého ministerstvo dôkladne preskúmalo všetky námietky účastníkov konania a postupovalo v súlade so zákonnými procesmi,“ ozrejmila s tým, že rezort rieši súbežne viaceré odvolania. „Vzhľadom na početnosť konaní a limitované kapacity ministerstvo nevydáva rozhodnutia ‚na bežiacom páse‘. Každej jednej veci venuje náležitú pozornosť,“ dodala Bačinská.



Ako uviedla, hlavným dôvodom pre vyhlásenie týchto objektov za národné kultúrne pamiatky bola ich mimoriadna architektonická a historická hodnota. „Ako to už ministerstvo uviedlo aj vo svojom rozhodnutí, cieľom vyhlásenia za NKP nie je vytvoriť si z uvedených objektov ‚skanzen‘, ale umožniť zachovanie pôvodných hodnotných prvkov súboru stavieb aj v rámci ďalšej etapy ich budúcej existencie,“ priblížila.



Podľa názoru ministerstva sa dá vytvoriť nová hodnotná kvalita aj pri povinnosti integrovať existujúce prvky do novej entity. Je k tomu podľa neho potrebná len dobrá spolupráca s rôznymi odborníkmi. „Za národnú kultúrnu pamiatku sa nevyhlasujú tuctové stavby, ale výnimočné objekty, ktoré disponujú určitými pridanými hodnotami, ktorými Hotel Kyjev nepochybne disponuje. Ministerstvo súhlasí s názorom spoločnosti Lordship, že rekonštrukcia nehnuteľnosti v ich vlastníctve nebude jednoduchá záležitosť,“ poznamenalo MK.



Rezort zároveň podotkol, že obnova za rešpektovania pamiatkových hodnôt Hotela Kyjev môže priniesť ďalšie pridané hodnoty. Dobre vydarená rekonštrukcia podľa neho môže prispieť k tomu, aby objekt získal istú prevahu v konkurencii podobných stavieb na trhu. „Prázdnych tuctovo riešených nových stavieb (kancelárie či bytové domy), bez výraznejších architektonických hodnôt, ktoré nejdú na odbyt podľa pôvodných predstáv je v Bratislave neúrekom,“ skonštatoval.



Spoločnosť Lordship opätovne deklaruje, že má záujem v projekte pokračovať, hoci priznáva, že rozhodnutie rezortu kultúry môže celý proces výrazne skomplikovať. Konkrétny dosah však v tejto chvíli nevie presne odhadnúť. „Každopádne, potvrdzujúce rozhodnutie Ministerstva kultúry SR, ktorého vydanie trvalo viac ako dva roky, môže mať zásadné negatívne dôsledky - či už na aktuálne jednania s operátorom ubytovania, alebo na samotný koncept obnovy,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti Rostislav Novák pripomínajúc, že tieto obavy avizovali už v čase, keď bolo zverejnené pôvodné rozhodnutie o vyhlásení objektu za NKP.



Developer opätovne deklaruje, že je pripravený na citlivú obnovu budovy, tvrdenia o búraní už v minulosti odmietol. V pláne je obnova hotela slúžiaceho na krátkodobé a strednodobé ubytovanie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. Súhlasí tiež so zachovaním prvkov, ktoré dávajú podľa neho prevádzkový zmysel, nachádzajú sa v objekte a sú pamiatkovo hodnotné. Týka sa to napríklad kamennej fasády či centrálneho schodiska.



Okrem samotnej budovy má v pláne aj revitalizáciu a „oživenie“ okolia Kamenného námestia. Vzniknúť by mal verejný priestor s novým námestím v trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.



Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom mala byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Pamiatkari zároveň odmietli, že by to znemožnilo obnovu. S tým však nesúhlasil developer, ktorý zmenu ich postoja vnímal ako „zmenu pravidiel počas hry.“ Developer sa následne v polovici júna 2023 voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal.