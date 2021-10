Hotelieri: Obmedzenia čiernych okresov môžu demotivovať od vakcíny

Bardejov/Stará Ľubovňa 21. októbra (TASR) - Obmedzenie poskytovania služieb v čiernych okresoch podľa COVID automatu môže ľudí demotivovať od očkovania, zhodujú sa hotelieri z okresov Bardejov a Stará Ľubovňa. Zároveň nerozumejú, prečo nemôžu fungovať v OTP režime.



"Opatrenia vnímame ako veľmi prísne. Pre tých, ktorí sú očkovaní, z nich nevyplývajú žiadne výhody," uviedla pre TASR ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková. Táto skúsenosť môže byť podľa nej pre dosiaľ neočkovaných demotivačná, keďže "spomínaná sloboda je zrazu preč".



"Zápasíme s problémami, lebo ľudia sa dožadujú prísť do prevádzky so slovami, že sú očkovaní," reagovala Alica Fecková z hotela Artin v Bardejove. Podotkla, že opatrenia sú chaos a dohľad nad ich dodržiavaním preniesol štát na podnikateľa.



"Tento COVID automat je vymyslený tak, že nie štát nás zavrie, ale my sa zavrieme sami. Pýtam sa, ako mám fungovať, keď nemôžem naplno vykonávať svoje poslanie," skonštatoval Pavol Cap z penziónu Gurmen v Starej Ľubovni. Poukázal aj na potrebu kontroly osobných údajov či dodržiavania protipandemických opatrení. Podľa jeho slov by bolo podnikanie v hotelierstve a gastrosektore v čiernej fáze COVID automatu udržateľné v OTP režime.



"Stanovené opatrenia vnímame ako neprimerané hlavne k ostatným poskytovateľom služieb a obchodom, ktorí môžu fungovať aj v čiernej farbe na úrovni OTP," vyjadrila sa aj riaditeľka hotela Sorea Ľubovňa v Starej Ľubovni Viera Konkolová. Poznamenala, že "ak sa hosť v režime OTP nevie stravovať v hotelovej reštaurácii, o pobyt nemá záujem".



Oslovené subjekty uviedli, že fungovanie ich prevádzok v čiernej farbe COVID automatu im prináša finančné straty a udržateľnosť pracovných miest je len otázkou času.